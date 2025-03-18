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  • Бывший футболист «Зенита» предложил проверить игроков «Спартака» на допинг

Бывший футболист «Зенита» предложил проверить игроков «Спартака» на допинг

Сегодня, 12:34
14

Бывший нападающий «Зенита», чемпион СССР Борис Чухлов проанализировал поражение петербуржцев в гостевом матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

– Я уже «заспал» эту игру, постарался забыть. У «Зенита» ничего не получилось. Семак перемудрил с расстановкой и тактикой. Я не понял, как они играли.

– Нет Вендела – нет ничего в центре поля?

– Нет, причем тут это? Нет Вендела, нет Клаудиньо, не купили никого им на замену зимой – это все понятно. Но и те игроки «Зенита», которые вышли на поле, могли сыграть лучше. Барриоса просто съели вчера с потрохами. На Луиса Энрике набрасывались по двое-трое. А про Глушенкова вообще молчу – парень, похоже, переоценил себя.

– «Зенит» не мог выйти из обороны, что-то организовать в атаке.

«Спартак» их перебегал, просто задавил физически, не дал игрокам «Зенита» головы поднять. Я бы вообще игроков «Спартака» на допинг проверил. Там же нашли у хоккеиста ЦСКА допинг. Четырехкратное превышение дозы мельдония! Я и подумал: у игроков «Спартака», наверное, тоже.

Они показали прессинг, который использовал тренер Валерий Лобановский – кстати, в играх против того же «Спартака». Нет, москвичи выиграли по делу, их тренеры здорово просчитали «Зенит».

– А тренеры «Зенита»?

– Думали, ну, как-нибудь в контратаке забьем. Что-нибудь получится. Не получилось.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (14)
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Борис34684
1742291210
Это надо же до такого додуматься, лишь бы оправдать порожение.
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SPACE TRUCKIN
1742291365
про мельдоний уже было - Зениту у Родченкова надо проконсультироваться....не на поле - тогда за кулисами нагадить...
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АлексМак
1742291380
всё может быть, они не гнушаются любыми методами грязной игры во всех смыслах.
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anatolich72
1742291523
Вот это бомбит у питерских! Что ещё придумают?
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Play
1742291586
Пламя от задниц зенитовской братии уже несколько недель можно с пользой где-нибудь на ТЭС использовать, Баклан-арену точно бесплатным электричеством обеспечат. И Вендела в Воронеже Спартак спровоцировал, и админресурс подключили, и судей купили, и голы из оффсайдов засчитывают, и допингом они напичканы по самые уши. Завтра кто-нибудь скажет, что Соболева специально заслали, чтобы он компот в столовой отравил.
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ScarlettOgusania
1742291612
из-под какого кайфа вывели на свет Божий этого "переспавшего" чухонца, несёт чушь и не стесняется, любую грязь выдумывает, которую, видимо, испытывал на себе "любимом"...((
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anatolich72
1742291653
Сколько же он выжрал с горя, чтоб такое придумать.
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Каратель помойников
1742293065
Нападающий зинки времён СССР.. звучит как проклятье...кто эти люди вообще? Ноунеймы-неудачники,чего только не придумают,чтобы о своей никчемности напомнить
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С-Петр-google
1742293081
Дебилы бл.. Ь
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ivany4
1742293089
Что то это мне напоминает... ... они то справа, то слева, то перед тобой вырастают, пули свистят над головой, шум стоит неимоверный... проснулся, оказалось что застолье кончилось вчера... Проверку на допинг, играющей против сбг команды, надо сделать неотъемлемой частью любой жалобы голубого клуба в РФС.)))
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