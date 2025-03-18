Бывший футболист «Зенита» предложил проверить игроков «Спартака» на допинг

Бывший нападающий «Зенита», чемпион СССР Борис Чухлов проанализировал поражение петербуржцев в гостевом матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

– Я уже «заспал» эту игру, постарался забыть. У «Зенита» ничего не получилось. Семак перемудрил с расстановкой и тактикой. Я не понял, как они играли.

– Нет Вендела – нет ничего в центре поля?

– Нет, причем тут это? Нет Вендела, нет Клаудиньо, не купили никого им на замену зимой – это все понятно. Но и те игроки «Зенита», которые вышли на поле, могли сыграть лучше. Барриоса просто съели вчера с потрохами. На Луиса Энрике набрасывались по двое-трое. А про Глушенкова вообще молчу – парень, похоже, переоценил себя.

– «Зенит» не мог выйти из обороны, что-то организовать в атаке.

– «Спартак» их перебегал, просто задавил физически, не дал игрокам «Зенита» головы поднять. Я бы вообще игроков «Спартака» на допинг проверил. Там же нашли у хоккеиста ЦСКА допинг. Четырехкратное превышение дозы мельдония! Я и подумал: у игроков «Спартака», наверное, тоже.

Они показали прессинг, который использовал тренер Валерий Лобановский – кстати, в играх против того же «Спартака». Нет, москвичи выиграли по делу, их тренеры здорово просчитали «Зенит».

– А тренеры «Зенита»?

– Думали, ну, как-нибудь в контратаке забьем. Что-нибудь получится. Не получилось.