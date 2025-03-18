Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

– Как охарактеризуете победу «Спартака» над «Зенитом»? Благодаря чему она стала возможной?

– Благодаря скорости, тотальному превосходству в эпизодах, большему желанию, то есть «Спартак» был вчера лучше по всем показателям. А «Зенит» напоминал непроснувшуюся амебу. Скорости нет, ребята не знали, кто кому должен отдавать мяч.

Есть, конечно, индивидуальный класс, который выразился в забитом мяче, игроки могут показывать что-то хорошее, они все умеют, но командного напора, единого механизма «Зенит» сейчас не представляет. Я думаю, что из всех трех претендентов на золото это самая слабая команда на сегодняшний момент.

– Мартинс – новый джокер «Спартака», или он сейчас просто в отличной форме и это долго не продлится?

– Джокеры есть у всех. Его достали, он сыграл, и до свидания. Мартинс сейчас напоминает Глушенкова начала сезона. Вспомните, как Глушенков выдавал игру на уровне «Барселоны». А сейчас он бледный и невидимый никому. А Мартинс от матча к матчу играет все лучше. Сейчас он выглядит лучшим футболистом в лиге.

– Можно сказать, что «Спартак» сейчас показывает чемпионскую игру?

– Если бы мне расшифровали что такое чемпионский футбол, я бы подискутировал на эту тему. Думаю, «Спартак» показывает максимально хорошую игру за последнее время, но при этом имеет очень большие проблемы в обороне.

Просто «Зенит» был настолько амебный, что не смог их использовать, даже имея хороших футболистов на поле в нападении. «Зенит» просто был неинтересный, не разящий, не давящий по сравнению с тем же «Рубином», который обыграл «Спартак». Сейчас еще посмотрим на южный выезд команды Станковича. Думаю, ей легко не будет.

– С чем связываете такое состояние «Зенита»? Перед матчем многие отмечали, что питерцы боятся «Спартак».

– Это глупости. Никто его не боится. Может, новых футболистов не собрали в один коллектив. А может время Семака в «Зените» закончилось, как у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Все есть, а результата нет. Сейчас нет яркой игры.

Если взять два тура до перерыва и сейчас, «Зенит» какой-то неубедительный. Боязни нет, но и запала, как у «Спартака», тоже нет. Там все бежали, сражались, хотели выиграть. А у гостей типа «выйдем, сыграем, как пойдет, так и пойдет».

– Эта победа «Спартака» как-то меняет расклады в чемпионской гонке?

– Ничего не меняет. Все зависит от самих команд. «Краснодар» все равно не претендент на золото, потому что у него нет инстинкта убийцы в хорошем смысле слова. Он не может добивать своих оппонентов в матче.

«Быки» умудряются не выигрывать встречи, в которых ведут 2:0. Поэтому я исключаю эту команду, если она за два-три тура не сможет достичь какого-то весомого отрыва. А «Зенит», я думаю, рано или поздно очнется.

Что касается «Спартака», он очень хорошо настраивается на матчи со своими прямыми конкурентами, но с прохладцей проводит встречи с соперниками, которых должен обыгрывать. Еще не надо забывать, что от «Локомотива» всего три очка разницы. Да и «Динамо» не так сильно отстает.