Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ

Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ

Сегодня, 09:11
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

– Как охарактеризуете победу «Спартака» над «Зенитом»? Благодаря чему она стала возможной?

– Благодаря скорости, тотальному превосходству в эпизодах, большему желанию, то есть «Спартак» был вчера лучше по всем показателям. А «Зенит» напоминал непроснувшуюся амебу. Скорости нет, ребята не знали, кто кому должен отдавать мяч.

Есть, конечно, индивидуальный класс, который выразился в забитом мяче, игроки могут показывать что-то хорошее, они все умеют, но командного напора, единого механизма «Зенит» сейчас не представляет. Я думаю, что из всех трех претендентов на золото это самая слабая команда на сегодняшний момент.

– Мартинс – новый джокер «Спартака», или он сейчас просто в отличной форме и это долго не продлится?

– Джокеры есть у всех. Его достали, он сыграл, и до свидания. Мартинс сейчас напоминает Глушенкова начала сезона. Вспомните, как Глушенков выдавал игру на уровне «Барселоны». А сейчас он бледный и невидимый никому. А Мартинс от матча к матчу играет все лучше. Сейчас он выглядит лучшим футболистом в лиге.

– Можно сказать, что «Спартак» сейчас показывает чемпионскую игру?

– Если бы мне расшифровали что такое чемпионский футбол, я бы подискутировал на эту тему. Думаю, «Спартак» показывает максимально хорошую игру за последнее время, но при этом имеет очень большие проблемы в обороне.

Просто «Зенит» был настолько амебный, что не смог их использовать, даже имея хороших футболистов на поле в нападении. «Зенит» просто был неинтересный, не разящий, не давящий по сравнению с тем же «Рубином», который обыграл «Спартак». Сейчас еще посмотрим на южный выезд команды Станковича. Думаю, ей легко не будет.

– С чем связываете такое состояние «Зенита»? Перед матчем многие отмечали, что питерцы боятся «Спартак».

– Это глупости. Никто его не боится. Может, новых футболистов не собрали в один коллектив. А может время Семака в «Зените» закончилось, как у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Все есть, а результата нет. Сейчас нет яркой игры.

Если взять два тура до перерыва и сейчас, «Зенит» какой-то неубедительный. Боязни нет, но и запала, как у «Спартака», тоже нет. Там все бежали, сражались, хотели выиграть. А у гостей типа «выйдем, сыграем, как пойдет, так и пойдет».

– Эта победа «Спартака» как-то меняет расклады в чемпионской гонке?

– Ничего не меняет. Все зависит от самих команд. «Краснодар» все равно не претендент на золото, потому что у него нет инстинкта убийцы в хорошем смысле слова. Он не может добивать своих оппонентов в матче.

«Быки» умудряются не выигрывать встречи, в которых ведут 2:0. Поэтому я исключаю эту команду, если она за два-три тура не сможет достичь какого-то весомого отрыва. А «Зенит», я думаю, рано или поздно очнется.

Что касается «Спартака», он очень хорошо настраивается на матчи со своими прямыми конкурентами, но с прохладцей проводит встречи с соперниками, которых должен обыгрывать. Еще не надо забывать, что от «Локомотива» всего три очка разницы. Да и «Динамо» не так сильно отстает.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).
  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

Еще по теме:
Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды
Селюк сказал, что ему не нравится в «Зените» 1
Бубнов назвал ошибку Семака 5
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1742278717
Текст подготовил двоечник Бомбардира.
Ответить
andr45
1742280309
ЧЕРВиченко « Может, новых футболистов...» И кто же в «Zenitе» новые, чудик?
Ответить
FWSPM
1742281895
бедный червь вынужден переобуваться на ходу
Ответить
Странник 09
1742282643
По червяку Спартак чемпион. Выходит так, зенит самый слабый из 3 претендентов, а Краснодар все равно не претендент на золото
Ответить
Главные новости
Хавбек «Ахмата» Уткин назвал команды РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов
10:23
1
Месси высказался о пропуске матчей сборной Аргентины
10:06
Бубнов назвал ошибку Семака
09:47
5
Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ
09:11
5
Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»
09:01
3
Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»
08:36
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
08:23
Дзюба высказался о значении матчей за сборную России
08:02
3
Гурцкая раскритиковал Глушенкова: «Чувствует себя звездой»
07:46
2
Премиальные игрокам «Спартака», жалоба «Зенита» в ЭСК, Дзюба будет капитаном сборной России и другие новости
01:15
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды
10:13
Селюк сказал, что ему не нравится в «Зените»
09:56
1
Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»
08:36
5
Чернов рассказал об адаптации Солари и Гарсии в «Спартаке»
08:13
Гурцкая раскритиковал Глушенкова: «Чувствует себя звездой»
07:46
2
Спартаковец Чернов сказал, за счет чего удалось победить «Зенит»
00:54
4
Глушаков мечтает открыть баню напротив «Лукойл Арены»
00:47
4
Двух фанатов арестовали по итогам матча «Спартак» – «Зенит»
00:39
9
Дзюба – о матче с Гренадой: «Я так понял, что это страна пиратов»
00:32
6
Газзаев оценил игру Глушенкова в составе «Зенита»
Вчера, 23:59
1
Футболист «Спартака» заработал миллион рублей за 43 секунды в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:42
3
Карпин назвал двух игроков сборной России, с которыми он проведет индивидуальные беседы
Вчера, 23:34
4
Гурцкая – после поражения «Зенита» от «Спартака»: «Семак уже все»
Вчера, 23:23
8
Дзюба отреагировал на то, что его назвали сигма-боем российского футбола
Вчера, 23:00
ФотоРеакция Титова на футболку Мартинса с надписью «Кто мы? Мясо!»
Вчера, 22:40
2
Карпин раскрыл, о чем говорил с травмированным Тюкавиным
Вчера, 22:31
Дзюба ответил, по чему больше всего соскучился в сборной России
Вчера, 22:10
Мостовой – о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Очевидно, что Мартинс был во «вне игры»
Вчера, 21:57
10
Соболева предложили отправить в «Зенит-2» после провала в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:47
18
Ловчев: «Зенит» все равно станет чемпионом»
Вчера, 21:21
32
Дзюба – про звонок от Карпина: «Думал, пранк какой-то»
Вчера, 21:09
3
Автор дубля Мартинс играл с «Зенитом» после вывиха плеча: «В такой игре сдаваться нельзя»
Вчера, 20:55
4
Радимов обратился к Мажичу на фоне споров о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»
Вчера, 20:44
21
Гурцкая – о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули»
Вчера, 20:33
Орлов сказал, в чем «Спартак» превзошел «Зенит»: «В два раза выше, чем у питерцев!»
Вчера, 20:20
3
Глушаков оценил, как фанаты «Спартака» приняли Соболева
Вчера, 19:57
2
Судью Иванова обвинили в неудалении Бабича в матче «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 19:45
49
«Зенит» впервые в сезоне перестал быть фаворитом на победу в РПЛ по версии букмекеров
Вчера, 19:30
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 