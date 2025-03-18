Спартаковец Чернов сказал, за счет чего удалось победить «Зенит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

«Эйфория. Мы давно не выигрывали у «Зенита» в чемпионате России. Хотелось поскорее прервать эту тенденцию.

Пришло 40 тысяч болельщиков, лигочемпионский вечер, можно сказать. Думаю, что фанаты сыграли определяющую роль.

Нет такого, что матчи против «Зенита» более принципиальны, чем против ЦСКА. Мы выходим на каждую игру и играем максимально агрессивно.

Я бы не сказал, что мы как‑то делим команды. Понятно, что «Зенит» – соперник, на которого ты в глубине души как‑то по‑другому настраиваешься, за неделю уже был ажиотаж.

Мы понимали, что все билеты были проданы. На скамейке после забитых мячей была радость. Вся игра проходила под нашим контролем. Мне кажется, мы были злее, агрессивнее и заряженнее.

О чемпионстве внутри команды не говорят. Еще играть девять туров. Даже глупо такое говорить.

Все постоянно говорят о чемпионстве «Спартака». Думаю, что все ребята просто хотят максимально выкладываться и делать свою работу. А там уже посмотрим в конце, что будет в итоге», – сказал Чернов.