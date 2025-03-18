Двух фанатов арестовали по итогам матча «Спартак» – «Зенит»

Два болельщика, посетившие игру 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», проведут две недели за решеткой.

Их арестовали за использование пиротехники на стадионе. Фанаты зажгли файер после гола «Спартака».

«Установить и задержать нарушителей удалось благодаря системе Fan ID. Они получили административный арест на 15 дней», – сообщили в правоохранительных органах.