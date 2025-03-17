Дюков – о снятии бана со сборной России: «Вполне возможно, что это произойдет в 2025 году»

Президент РФС Александр Дюков допустил возвращение сборной России в международные соревнования до конца года.

– Исходя из ваших данных, можете ли вы сказать, что высока вероятность возвращения России на международную арену в этом году?

– Такая вероятность есть. Дай бог, чтобы это произошло. В целом, возвращение, безусловно, произойдет. Вполне возможно, что в этом году.