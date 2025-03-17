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  • Дюков – о снятии бана со сборной России: «Вполне возможно, что это произойдет в 2025 году»

Дюков – о снятии бана со сборной России: «Вполне возможно, что это произойдет в 2025 году»

Сегодня, 16:08
2

Президент РФС Александр Дюков допустил возвращение сборной России в международные соревнования до конца года.

– Исходя из ваших данных, можете ли вы сказать, что высока вероятность возвращения России на международную арену в этом году?

– Такая вероятность есть. Дай бог, чтобы это произошло. В целом, возвращение, безусловно, произойдет. Вполне возможно, что в этом году.

  • Российские команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА более трех лет.
  • В марте сборная России проведет два товарищеских матча – с Гренадой и Замбией.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
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Комментарии (2)
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Интерес
1742217675
Болтун.Три политика : Шутящий Иезуит,Невозмутимый Иезуит и Улыбчивый Иезуит ещё не договорились о переделе миропорядка.Дело это небыстрое.
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rash1959
1742227475
Бога нет, а дюку больше не наливать.
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