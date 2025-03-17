Реакция Губерниева на победу «Спартака» над «Зенитом»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит».
«Шикарный матч! «Спартак» – «Зенит» – 2:1! Я не знаю, сколько там ещe контракт у Мартинса. Но такого забивного игрока отдавать «Спартаку» нельзя! И человек хочет выгрызать за команду. Символично, что у «Зенита» не было Вендела. И всю игру сделал футболист, который противостоял бы ему в центре поля… А вообще это хороший результат для «Краснодара»! Так что сегодня в матче «Спартак» – «Зенит» два победителя!» – написал Губерниев.
- «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.
- Московская команда набрала 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева