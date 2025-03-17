Черчесов назвал игрока, который подвел «Зенит» со «Спартаком»: «Не знаю, как это объяснить»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что «Зениту» в матче со «Спартаком» (1:2) не хватало Вендела.

Бразилец получил красную карточку в игре с «Факелом» и пропустил встречу против «Спартака» из-за дисквалификации.

«Отсутствие Вендела сильно затрудняло «Зениту» выход из обороны. Поэтому хотим мы этого или нет, но «Зенит» не мог без Вендела креативно играть. Другое дело, что зная о таком предстоящем матче, так подвести команду… Не знаю, как это даже объяснить», – сказал Черчесов.