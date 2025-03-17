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  • Черчесов назвал игрока, который подвел «Зенит» со «Спартаком»: «Не знаю, как это объяснить»

Черчесов назвал игрока, который подвел «Зенит» со «Спартаком»: «Не знаю, как это объяснить»

17 марта 2025, 01:20
26

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что «Зениту» в матче со «Спартаком» (1:2) не хватало Вендела.

Бразилец получил красную карточку в игре с «Факелом» и пропустил встречу против «Спартака» из-за дисквалификации.

«Отсутствие Вендела сильно затрудняло «Зениту» выход из обороны. Поэтому хотим мы этого или нет, но «Зенит» не мог без Вендела креативно играть. Другое дело, что зная о таком предстоящем матче, так подвести команду… Не знаю, как это даже объяснить», – сказал Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вендел Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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Борис34684
1742174849
Вендел с детства болеет за Спартак, просто стесняется сказать об этом.
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subbotaspartak
1742178892
Наконец сыграл Соболь, не отдал пас, оставил "своим", пас, гол....
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aldo conte
1742179832
Один в поле не воин. "Спартак" победил заслуженно. "Зенька" всем надоел, молю Бога, чтобы они в этом году получили бронзу - этого им к юбилею клуба хватит. В союзные времена были середняком и только однажды стали чемпионами. И вдруг появился "Газпром"...
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власик
1742188157
не в венделе дело. господин семак! вы как тренер круглейший ноль! нужно быть гусаром, собрать чемодан и куда-нибудь в уфу. неужели не видит миллер что деньги газпрома идут как деньги сша украине?
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Strig
1742190240
дело было не Бабине - то семак сидел в Кабине...?
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ilich55
1742190410
Результат предсказуем. В Зените за последнее время, надо признать, прогресса нет. Всё разговоры про подвёл/не подвёл Вендел в пользу бедных. Нет креатива в нападении, одни навесы в сутолоку штрафной площади, нет ударов со средней дистанции. Энрике вчера это наглядно продемонстрировал. Нужно просто точно пробить по воротам. Спартак показал вчера как надо вгрызаться в мяч на всех участках поля и играть только вперед. Если в Грозном будут играть без короны, то закрепят за собой 2-ю строчку. Чемпионом скорее всего станет Краснодар, у которого самый лёгкий календарь.
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R_a_i_n
1742191773
Это легко объяснить. Вендел не хочет играть за Зенит. Он это показывает всем своим видом уже второй год. А его вместо того, что-бы отпустить засыпали баблом. По сути фак показан руководству Зенита.
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alp
1742195680
да фиг с ним с венделом. Зенит не вышел вчера на футбол. мясо, заслужили победу, чо.
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Plyash
1742197265
Черчесов,про креативность Вендела надо было рассуждать,когда в Казахстане "работал"...
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zigbert
1742197474
Что теперь вспоминать об отсутствии на игре Вендела. У Зенита достаточно игроков хорошего класса. Да и Вендел давно уже смотрит далеко за пределы Питера.
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