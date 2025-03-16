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  • Бывший арбитр ФИФА – о руке Эраковича: «По‑футбольному это пенальти»

Бывший арбитр ФИФА – о руке Эраковича: «По‑футбольному это пенальти»

Вчера, 23:32
8

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев проанализировал эпизод из матча «Спартак» – «Зенит».

  • Во втором тайме в штрафной площади петербуржцев мяч попал в руку защитнику Страхине Эраковичу.
  • Главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в ворота «Зенита».

– Получается ситуация, что мяч катится на идеальной поляне к защитнику, которому никто не мешает сыграть этот мяч. Он совершает технический брак, мяч попадает ему в руку. В принципе он играет этой рукой. И современные трактовки нам говорят, что это нормальный игровой эпизод, который не наказывается одиннадцатиметровым ударом. Поэтому здесь у судьи и VAR‑центра не было повода назначить пенальти. Хотя, на мой взгляд, объяснить это очень тяжело.

– По‑футбольному это пенальти, а по букве закона получается, что нет?

– Да, все правильно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Эракович Страхиня Николаев Алексей
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Комментарии (8)
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рылы
1742157293
и трёхметровый офсайд у зулуса - не гол.
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Тинез Розоп
1742157547
По футбольному , это не по газпромовски…
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Ниф-Ниф
1742157557
Словоблудие.
Ответить
FWSPM
1742157726
если это не пенальти то что тогда?
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ivany4
1742157976
Оказывается футбол это не только умение красиво обращаться с мясом, но и умение судей отгадывать ребусы, загаданные игроками.)) Игры рукой, степень нажатия на ступню соперника, силу толчка и удара соперника - все это атрибуты админ ресурса, и философских споров "знатоков".))
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