Бывший арбитр ФИФА – о руке Эраковича: «По‑футбольному это пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев проанализировал эпизод из матча «Спартак» – «Зенит».

Во втором тайме в штрафной площади петербуржцев мяч попал в руку защитнику Страхине Эраковичу.

Главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в ворота «Зенита».

– Получается ситуация, что мяч катится на идеальной поляне к защитнику, которому никто не мешает сыграть этот мяч. Он совершает технический брак, мяч попадает ему в руку. В принципе он играет этой рукой. И современные трактовки нам говорят, что это нормальный игровой эпизод, который не наказывается одиннадцатиметровым ударом. Поэтому здесь у судьи и VAR‑центра не было повода назначить пенальти. Хотя, на мой взгляд, объяснить это очень тяжело.

– По‑футбольному это пенальти, а по букве закона получается, что нет?

– Да, все правильно.