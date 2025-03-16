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  • Судья Федотов проанализировал момент с победным голом «Спартака»

Судья Федотов проанализировал момент с победным голом «Спартака»

Вчера, 22:15
12

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о моменте в концовке матча «Спартак» – «Зенит».

Кристофер Мартинс забил победный гол на 90-й минуте. VAR рассматривал эпизод на момент возможного офсайда.

«Разлиновки не было, так что нам останется здесь только доверить Сухому и Амелину. Петросян объяснял, что игрок «Зенита» перекрывал игрока «Спартака». И ждeм разлиновку офсайда от департамента. Надо доверять системе, у неe уже давно не было диких ошибок, как с той же торчащей ногой Дзюбы», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федотов Игорь
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Комментарии (12)
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alefreddy
1742152880
прикупили тебя болотные пеналь не увидел да и карточки одной команде пихали поначалу
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ivany4
1742156578
Дожили, даже отмазку школьную придумали. Разлиновки не было.)) А че вы тогда все не один сезон пихали нам в голову, что при незначительном оффсайте, спорная ситуация трактуется в пользу атаки?!)) А, ну да, там же была ситуация с сбг, а у них свои правила.))
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DMитрий
1742158888
Нормальной разлиновки так и не показали. Только что-то придуманное из 2-х линий и неправильного угла через 5-7 минут, которые перекрывают весь обзор. С экрана был виден офсайд, но не точно. Поэтому закрадывается мнение о правомерности гола. Если за счёт этого присуждаются победы здесь и сейчас, то только для интриги. Ответ будет в мае.
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