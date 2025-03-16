Судья Федотов проанализировал момент с победным голом «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о моменте в концовке матча «Спартак» – «Зенит».

Кристофер Мартинс забил победный гол на 90-й минуте. VAR рассматривал эпизод на момент возможного офсайда.

«Разлиновки не было, так что нам останется здесь только доверить Сухому и Амелину. Петросян объяснял, что игрок «Зенита» перекрывал игрока «Спартака». И ждeм разлиновку офсайда от департамента. Надо доверять системе, у неe уже давно не было диких ошибок, как с той же торчащей ногой Дзюбы», – сказал Федотов.