Президент РПЛ – о победном голе «Спартака»: «Показалось, что офсайд»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит».

Московская команда выиграла в 21-м туре РПЛ со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«Я бы даже сказал не о матче, а об атмосфере на стадионе. Давно мы ждали именно на «Спартаке» такого аншлага. Хотел бы поздравить руководство клуба и болельщиков. Настоящий футбольный матч! Футболисты отдали всe на поле.

Спартаку больше повезло. В конце показалось, что офсайд, но разберут. По последнему моменту и по одной жeлтой вопросы к Иванову есть. Кажется, что потерял контроль над игрой, но хорошо, что доиграли. Вопросы есть, но судьи разберутся», – сказал Алаев.