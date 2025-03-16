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  • Президент РПЛ – о победном голе «Спартака»: «Показалось, что офсайд»

Президент РПЛ – о победном голе «Спартака»: «Показалось, что офсайд»

Вчера, 21:59
31

Президент РПЛ Александр Алаев поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит».

Московская команда выиграла в 21-м туре РПЛ со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«Я бы даже сказал не о матче, а об атмосфере на стадионе. Давно мы ждали именно на «Спартаке» такого аншлага. Хотел бы поздравить руководство клуба и болельщиков. Настоящий футбольный матч! Футболисты отдали всe на поле.

Спартаку больше повезло. В конце показалось, что офсайд, но разберут. По последнему моменту и по одной жeлтой вопросы к Иванову есть. Кажется, что потерял контроль над игрой, но хорошо, что доиграли. Вопросы есть, но судьи разберутся», – сказал Алаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Алаев Александр
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Комментарии (31)
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aaaaahhhh
1742152197
показалось - креститься надо....
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Desma
1742152248
"что офсайд" Кто бы сомневался. Даже по ящику было видно при повторе. В момент паса левая нога, плечо и голова были ближе к воротам Зенита, чем последний защитник Нино.
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erybov1965
1742152943
А вам не кажется,что порядок в российском футболе пора наводить.А за офсайд другие разберутся.По игре рукой в штрафной,какие-то странные формулировки,ничего не показалось.
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zigbert
1742153094
Иванов вообще слабый арбитр. Не стоило его ставить на такой матч.
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alefreddy
1742153748
вопросов к нему немало
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russkiisergei
1742153817
2 пенальти чистых!!! это полный звиздец!!! в ворота соперников позора, поставили бы сразу!!! тащил голубых судья, но не тут то было!!! с победой всю страну!!!
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val69
1742154216
Крестись, если кажется...
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russkiisergei
1742154330
Спартаку говорит повезло!!! Смешно. Хотя, он то точно знает, какие ресурсы были задействованы для победы позорников!!!! и понимает, что повезло
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ScarlettOgusania
1742156260
пенальти чистейший не поставил за игру рукой хераковича и ЖК не дал Сельдереичу за ор на скамейке!))
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anatolich72
1742156399
Перед миллером:шеф все пропало, всё пропало!
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