Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

– «Спартак» на данный момент – главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото?

– Вы же видите таблицу. Почему «Спартак»? Есть целая группа команд, «Краснодар» идет на первом месте. Все команды первой шестерки могут побороться за первое место.

– Какие у вас требования по началу игры: контроль или агрессивно?

– Посмотрим. Конечно, мы всегда стараемся играть агрессивно и активно. Иногда получается, иногда – нет. Иногда соперник выглядит лучше физически. Но мы всегда хотим играть активно. Посмотрим, какое состояние у ребят после двух непростых переездов, насколько свежие они будут функционально.