Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».
– «Спартак» на данный момент – главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото?
– Вы же видите таблицу. Почему «Спартак»? Есть целая группа команд, «Краснодар» идет на первом месте. Все команды первой шестерки могут побороться за первое место.
– Какие у вас требования по началу игры: контроль или агрессивно?
– Посмотрим. Конечно, мы всегда стараемся играть агрессивно и активно. Иногда получается, иногда – нет. Иногда соперник выглядит лучше физически. Но мы всегда хотим играть активно. Посмотрим, какое состояние у ребят после двух непростых переездов, насколько свежие они будут функционально.
- Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня в Москве, начало – в 19:45.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»