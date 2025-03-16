Кержаков высказался о возвращении к тренерской работе

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о возможном возвращении к работе.
– Когда вы планируете вернуться к тренерской карьере? В какой команде можно вас ожидать?
– Это не совсем зависит от меня. Я всегда готов. Продолжаю совершенствоваться, развиваться насколько это возможно сейчас. Смотрю игры, анализирую. Очень много футбола. Всe зависит от предложений, которые я получу, которые меня устроят. И приступлю к работе в любое время.
– Сейчас вам поступают какие-то предложения?
– Да, поступают. Каких-то серьезных предложений не было. Были разговоры, были поверхностные обсуждения, но до конкретики дело не дошло.
- Последним клубом 42-летнего специалиста был «Кайрат». Он покинул его в сентябре 2024 года.
- До этого он возглавлял сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Нижний Новгород», «Томь» и одну из юношеских сборных России.
Источник: «Спорт день за днём»