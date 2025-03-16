Ла Лига дважды отказала «Реалу» в переносе игры с «Вильярреалом»

«Реал» дважды просил Ла Лигу изменить расписание и перенести гостевой матч 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1).
Сначала директор «Мадрида» по институциональным отношениям Эмилио Бутрагеньо по телефону просил перенести матч после публикации календаря на ближайшие встречи. Он также обратился с этой просьбой после игры «Реала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов, сославшись на риск для здоровья игроков.
Оба раза «Реалу» отказал директор Ла Лиги по проведению соревнований Рауль Охеда.
- После матча с «Вильярреалом» главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти заявил: «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего».
- Также ТВ «Реала» сообщило, что клуб попросит ФИФА защитить его от матчей без 72-часовой паузы: «Не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса».
- Однако в Ла Лиге уведомили, что «сливочные» не просили о переносе.
- «Реал» сыграл с «Атлетико» в среду (0:1, по пенальти 4:2). Первый матч – 2:1.
- Встреча «Мадрида» с «Вильярреалом» прошла в субботу.