Ла Лига дважды отказала «Реалу» в переносе игры с «Вильярреалом»

«Реал» дважды просил Ла Лигу изменить расписание и перенести гостевой матч 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1).

Сначала директор «Мадрида» по институциональным отношениям Эмилио Бутрагеньо по телефону просил перенести матч после публикации календаря на ближайшие встречи. Он также обратился с этой просьбой после игры «Реала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов, сославшись на риск для здоровья игроков.

Оба раза «Реалу» отказал директор Ла Лиги по проведению соревнований Рауль Охеда.