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  • Ла Лига дважды отказала «Реалу» в переносе игры с «Вильярреалом»

Ла Лига дважды отказала «Реалу» в переносе игры с «Вильярреалом»

Сегодня, 17:47

«Реал» дважды просил Ла Лигу изменить расписание и перенести гостевой матч 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1).

Сначала директор «Мадрида» по институциональным отношениям Эмилио Бутрагеньо по телефону просил перенести матч после публикации календаря на ближайшие встречи. Он также обратился с этой просьбой после игры «Реала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов, сославшись на риск для здоровья игроков.

Оба раза «Реалу» отказал директор Ла Лиги по проведению соревнований Рауль Охеда.

  • После матча с «Вильярреалом» главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти заявил: «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего».
  • Также ТВ «Реала» сообщило, что клуб попросит ФИФА защитить его от матчей без 72-часовой паузы: «Не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса».
  • Однако в Ла Лиге уведомили, что «сливочные» не просили о переносе.
  • «Реал» сыграл с «Атлетико» в среду (0:1, по пенальти 4:2). Первый матч – 2:1.
  • Встреча «Мадрида» с «Вильярреалом» прошла в субботу.

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Источник: страница El Partidazo de COPE в соцсети X
Испания. Примера Реал Вильярреал
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