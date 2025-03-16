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Николич прокомментировал победу над «Акроном»

Сегодня, 15:52
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги гостевого матча 21-го тра РПЛ с «Акроном» (2:1).

– Важно побеждать, мы уже выдали удачную мини‑серию. Это смотрится неплохо. Забиваем, мало пропускаем. Парни молодцы. Мы довольны. Очень рады за Глебова и Гуарирапу. Оба показали, что на них можно рассчитывать.

Игра была очень динамичная, боевая. Но, по‑моему, мы контролировали ход встречи до счета 2:0. А потом началась игра туда‑сюда. Могли забить пять и сами пропустить три. Нужно было более спокойно закончить игру.

– ЦСКА набрал ход перед паузой на матчи сборных.

– Это календарь. У нас много сборников. Появляются вопросы, как тренировать и что делать. Все вернутся в разном состоянии. Непростая ситуация, но не только у нас.

– Каким бы местом в таблице вы были довольны после окончания сезона?

– Время покажет. У нас стоит цель побеждать в каждом матче. Сейчас меня всe устраивает в команде. Скромно двигаемся дальше.

  • Голы у ЦСКА забили Кирилл Глебов на 36-й минуте и Сауль Гуарирапа на 60-й. У «Акрона» отличился Владимир Хубулов на 64-й.
  • Беспроигрышная серия ЦСКА достигла 7 матчей подряд во всех турнирах.
  • Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ с 38 очками после 21 матча. «Акрон» идет 9-м с 25 баллами.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Николич Марко
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Комментарии (2)
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RUSARM
1742129885
Чем доволен лысый??? Игры то нет,чем ты доволен? Бесполезных рапу и жаму в состав ставить тупо,а может забьет - вот и все!! Абсолютно не чему радоваться,отскочили,единственная радость три очка!!
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