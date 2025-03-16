Николич прокомментировал победу над «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги гостевого матча 21-го тра РПЛ с «Акроном» (2:1).

– Важно побеждать, мы уже выдали удачную мини‑серию. Это смотрится неплохо. Забиваем, мало пропускаем. Парни молодцы. Мы довольны. Очень рады за Глебова и Гуарирапу. Оба показали, что на них можно рассчитывать.

Игра была очень динамичная, боевая. Но, по‑моему, мы контролировали ход встречи до счета 2:0. А потом началась игра туда‑сюда. Могли забить пять и сами пропустить три. Нужно было более спокойно закончить игру.

– ЦСКА набрал ход перед паузой на матчи сборных.

– Это календарь. У нас много сборников. Появляются вопросы, как тренировать и что делать. Все вернутся в разном состоянии. Непростая ситуация, но не только у нас.

– Каким бы местом в таблице вы были довольны после окончания сезона?

– Время покажет. У нас стоит цель побеждать в каждом матче. Сейчас меня всe устраивает в команде. Скромно двигаемся дальше.