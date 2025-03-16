У Акинфеева в этом сезоне РПЛ результативных действий больше, чем у Соболева

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился голевой передачей в гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1). На 59-й минуте он отдал пас на нападающего Сауля Гуарирапу, который забил свой первый мяч в составе московского клуба.

Акинфеев стал уже 5-м вратарем, отметившимся голевым действием в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее голкипер «Динамо» Игорь Лещук забил мяч, а голевые передачи отдали Гиорги Шелия («Ахмат»), Никита Медведев («Пари НН») и Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в этом сезоне пока не отметился голевыми действиями в РПЛ. На его счету 0 голов и 0 передач.