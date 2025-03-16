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  • У Акинфеева в этом сезоне РПЛ результативных действий больше, чем у Соболева

У Акинфеева в этом сезоне РПЛ результативных действий больше, чем у Соболева

Сегодня, 15:11
7

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился голевой передачей в гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1). На 59-й минуте он отдал пас на нападающего Сауля Гуарирапу, который забил свой первый мяч в составе московского клуба.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Акрон Акинфеев Игорь Соболев Александр
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Комментарии (7)
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Каратель помойников
1742127845
Ничего удивительного,у конифеля и опыт выступления в рпл больше,чем у соболька) он и старше)
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russkiisergei
1742127850
дельфин играет за позор Российского футбола!!!так, что ничего удивительного нет!!!
Ответить
Тинез Розоп
1742128950
За что Игоря огорчаете? Сравнили с монодноГ…
Ответить
алдан2014
1742129248
Сравнили Акинфеева с... дельфинарием
Ответить
FFR
1742130351
Хорошо накрутил, молодец.
Ответить
Мордаванин
1742132227
душеный заголовок))
Ответить
Спартачище
1742137210
Поздравим жалкий болотный клупчик с блестящим приобретением Ублюдки должны держаться вместе в газовом вонючем нацпроекте
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