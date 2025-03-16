Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Пари НН». Игра состоится 16 марта, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Грицаенко, Вуячич, Рожков, Иванов, Ходжа, Безруков, Васильев, Шабанхаджай, Чуни.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Каккоев, Шоштарич, Майга, Вешнер, Калинский, Боселли, Грулев, Кокшаров.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

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