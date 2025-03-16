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Радимов раскритиковал Личку после матча с «Локомотивом»

Сегодня, 03:25
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке. Московская команда сегодня проиграла со счетом 1:2 «Локомотиву».

«Вы представляете ситуацию, при которой после матча «Реал»«Атлетико», в котором команда под руководством Анчелотти проиграла, он идет после финального свистка и смеется? У меня вопрос к руководителям «Динамо»: «Вы понимаете, что Личка сам не хочет здесь быть?» Вся предсезонка скомкана… 0:4 от «Ростова». Все, что показывает «Динамо», ему это не надо», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Радимов Владислав Личка Марцел
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1742092988
Это смех сквозь слёзы...
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