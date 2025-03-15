РПЛ. Махачкалинское «Динамо» впервые разгромило соперника в чемпионате России – 4:0 с «Крыльями Советов»

«Динамо Мх» на своем поле победило «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче 21-го тура РПЛ.

В первом тайме у хозяев отличились Гамид Агаларов на 30-й минуте и Мохамед Аззи на 36-й.

На 49-й минуте у гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Илья Гапонов.

Третий мяч у «Динамо» забил Агаларов, оформивший дубль на 75-й минуте. Он реализовал пенальти.

Еще один гол забил Шамиль Гаджиев на 89-й минуте.

Махачкалинцы прервали пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России.

Три предыдущие победы «Динамо Мх» в текущем сезоне РПЛ были с разницей в 1 мяч.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Динамо (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Агаларов, 30; 2:0 – Аззи, 36; 3:0 – Агаларов (с пенальти), 75; 4:0 – Гаджиев, 89.

Удаление: нет – Гапонов, 49.

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