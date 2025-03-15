Глушаков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Вендел – один из ключевых и системообразующих игроков «Зенита», который создаeт много проблем для соперника. Но, помимо Вендела, есть ещe хорошие игроки.

Есть те, кому есть что доказывать. Думаю, тот же Соболев будет рвать и метать.

Нас ожидает интересный матч. Многое будет зависеть от настроя команд, тактики тренеров и психологического состояния игроков. Фаворита в этой игре нет – матч-загадка. Игра за шесть очков, которая решит не всe, но это один из ключевых матчей», – сказал Глушаков.