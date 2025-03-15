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  • Глушаков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать»

Глушаков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать»

Сегодня, 18:43
11

Бывший полузащитник «Спартака» Денис поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Вендел – один из ключевых и системообразующих игроков «Зенита», который создаeт много проблем для соперника. Но, помимо Вендела, есть ещe хорошие игроки.

Есть те, кому есть что доказывать. Думаю, тот же Соболев будет рвать и метать.

Нас ожидает интересный матч. Многое будет зависеть от настроя команд, тактики тренеров и психологического состояния игроков. Фаворита в этой игре нет – матч-загадка. Игра за шесть очков, которая решит не всe, но это один из ключевых матчей», – сказал Глушаков.

  • Игра пройдeт в Москве 16 марта и начнется в 19:45 мск.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками в 20 матчах и опережает «Спартак» на три очка.
  • Полузащитник петербуржцев Вендел пропустит матч из-за дисквалификации.
  • Нападающий Александр Соболев перешeл в «Зенит» из «Спартака» в конце августа прошлого года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис Соболев Александр
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Комментарии (11)
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Айболид
1742053628
... Соболев будет рвать и метать в спартаковской раздевалке , куда забежит по привычке )))
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"supermax"
1742053935
Рвать задницу и метать под себя в основном
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АлексМак
1742054618
..со скамьи запасных, если только, ибо такое чудо выпускать в этом составе команды противопоказано.
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Taps
1742055336
Ждём мордобития от Соболя спартаковцев. Не на поле ...
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Кривая да нелёгкая
1742055663
Соболев если забьёт пару голов будет здорово
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FWSPM
1742057286
протрет лавку до дыр
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СильныйМозг
1742058809
100 пудов Семак выпустит дельфина, этот сильдирей даст ему шанс обосрать игру.
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Cleaner
1742059811
Соболев будет НЫРЯТЬ И НЫРЯТЬ! Ну РЖУ ни могу!!!!...)))
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