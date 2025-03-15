Глушаков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».
«Вендел – один из ключевых и системообразующих игроков «Зенита», который создаeт много проблем для соперника. Но, помимо Вендела, есть ещe хорошие игроки.
Есть те, кому есть что доказывать. Думаю, тот же Соболев будет рвать и метать.
Нас ожидает интересный матч. Многое будет зависеть от настроя команд, тактики тренеров и психологического состояния игроков. Фаворита в этой игре нет – матч-загадка. Игра за шесть очков, которая решит не всe, но это один из ключевых матчей», – сказал Глушаков.
- Игра пройдeт в Москве 16 марта и начнется в 19:45 мск.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками в 20 матчах и опережает «Спартак» на три очка.
- Полузащитник петербуржцев Вендел пропустит матч из-за дисквалификации.
- Нападающий Александр Соболев перешeл в «Зенит» из «Спартака» в конце августа прошлого года.
Источник: «Чемпионат»