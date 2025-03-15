Хамес обвинил судей в поражении Колумбии от Аргентины в финале Кубка Америки-2024

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес считает несправедливым результат прошлогоднего финала Кубка Америки.

Колумбийцы уступили Аргентине со счетом 0:1.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 112-й минуте.

Хамеса признали лучшим игроком того турнира.

«Аргентина выиграла финал благодаря внешним факторам. Именно поэтому мы не стали чемпионами.

Судья оказал большое влияние, он не назначил в нашу пользу один или два пенальти, это очевидно.

Почему не были опубликованы аудиозаписи ВАР, как в других матчах? Странно, любопытно, не правда ли?» – сказал Хамес.