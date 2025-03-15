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  • Пономарев дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»: «Они завалятся»

Пономарев дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»: «Они завалятся»

15 марта 2025, 13:00
24

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от игры 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

  • Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.
  • Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
  • «Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

– До сих пор мне интересно было смотреть на игру «Спартака». Но они 1:2 проиграли «Рубину». Мне не нравится, как играет оборона «Спартака». Если в нападении они еще что‑то могут сотворить, то с защитой там явные проблемы.

Но нельзя говорить, что «Спартак» – команда такого же класса, как «Зенит». Даже несмотря на отсутствие Вендела, Семак располагает очень интересными игроками, которые могут сделать погоду, в первую очередь я имею в виду иностранцев.

Легионеры «сине‑бело‑голубых» могут отличную круговерть у штрафной соперника завертеть. Они быстрее, техничнее и умнее «спартаковских» футболистов.

Хоть игра и будет на поле «Спартака», думаю, «Зенит» выиграет. Два мяча гости должны забить. В воскресенье «Спартак» завалится со счетом 0:2.

– Конкурент ли «Спартак» «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Нет, конечно, ни в коем случае. Чемпионом будет питерский «Зенит». А ниже, может быть, армейцы, может, «динамовцы» еще немножко подойдут поближе. И «Краснодар» тоже не сдаст пока позиции.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Пономарев Владимир
Комментарии (24)
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Taps
1742033470
Согласен.
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АлексМак
1742033776
и так будет всегда
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NewLife
1742036550
Допускаю, что защитники Денисов и Литвинов либо привезут, либо не справятся. Одна надежда на принцип: "вы забьете сколько сможете, а мы столько, сколько захотим. Вперед Спартак !!
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plm
1742036934
Спектакль борьбы до последнего тура разыграют , чемпионом как всегда будет Зенит ! 2- Краснодар . 3- Локомотив 4- ЦСКА . Спартак пятый . Ну еще Ахмат вытащат от попадания в 1- ю лигу Спартак проиграет 0-3
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nik55
1742036995
ты на коней давай прогнозы
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шахта Заполярная
1742037795
Собаки лают, караван идет. Вперед Спартак.
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Cleaner
1742037872
Пономарев стал таким же треплом, как Мостовой. Только еще хуже. У Мостового хотя бы как у игрока достижения были.
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Cleaner
1742037961
Выйдет Соболев и порвет Спартака вклочья! Вот ПОРЖЕМ тогда!!!...)))
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алдан2014
1742046457
С понаморева эксперт,как с Мостового тренер
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Empers100--google
1742076147
Будет Вендел - будет победа! Если завтра Луис Энрике не забьёт, если Педро будет не очень, то зенитушка проиграет.
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