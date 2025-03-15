Пономарев дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»: «Они завалятся»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от игры 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

– До сих пор мне интересно было смотреть на игру «Спартака». Но они 1:2 проиграли «Рубину». Мне не нравится, как играет оборона «Спартака». Если в нападении они еще что‑то могут сотворить, то с защитой там явные проблемы.

Но нельзя говорить, что «Спартак» – команда такого же класса, как «Зенит». Даже несмотря на отсутствие Вендела, Семак располагает очень интересными игроками, которые могут сделать погоду, в первую очередь я имею в виду иностранцев.

Легионеры «сине‑бело‑голубых» могут отличную круговерть у штрафной соперника завертеть. Они быстрее, техничнее и умнее «спартаковских» футболистов.

Хоть игра и будет на поле «Спартака», думаю, «Зенит» выиграет. Два мяча гости должны забить. В воскресенье «Спартак» завалится со счетом 0:2.

– Конкурент ли «Спартак» «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Нет, конечно, ни в коем случае. Чемпионом будет питерский «Зенит». А ниже, может быть, армейцы, может, «динамовцы» еще немножко подойдут поближе. И «Краснодар» тоже не сдаст пока позиции.