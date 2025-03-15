Гонду оценил ситуацию с дисквалификацией Вендела

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о наказании своего одноклубника Вендела.
- Бразилец получил красную карточку на 74-й минуте матча с «Факелом» за оскорбительный жест в адрес болельщиков.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил воронежских фанатов в расистских оскорблениях.
- Вендела дисквалифицировали на 2 матча (1 – условно). Он не сыграет 16 марта со «Спартаком».
- «Факел» наказали одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей.
– Вендел получил красную карточку, отвечая на выпад трибун. Ты разобрался, что это было?
– Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой – жест Вендела тоже не красит футбол.
Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами.
Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше.
Источник: «Чемпионат»