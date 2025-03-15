Радимов оценил решение Карпина вернуть Дзюбу в сборную России

Владислав Радимов прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России впервые с 2021 года.
- Форварду «Акрона» не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
- В марте у российской сборной будут товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
«Раз уж его вызвали, он, вероятно, выйдет в стартовом составе и попытается побить рекорд. Валерий Георгиевич Карпин поступил мудро, что вызвал Дзюбу.
Главный тренер сборной России уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются. Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле!» – заявил Радимов.
Источник: «Матч ТВ»