Радимов оценил решение Карпина вернуть Дзюбу в сборную России

Владислав Радимов прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России впервые с 2021 года.

Форварду «Акрона» не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

В марте у российской сборной будут товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Раз уж его вызвали, он, вероятно, выйдет в стартовом составе и попытается побить рекорд. Валерий Георгиевич Карпин поступил мудро, что вызвал Дзюбу.

Главный тренер сборной России уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются. Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле!» – заявил Радимов.