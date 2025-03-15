Червиченко назвал главную проблему «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем матче 21-го тура РПЛ против «Зенита».

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

«Потери команд? Вендел – один из лидеров «Зенита». А Дуарте стабильно привозит мячи в ворота «Спартака». В этом сезоне, правда, чуть-чуть улучшились показатели.

«Зениту» есть кем заменить Вендела. Но всe равно оборона «Спартака» сейчас – самая большая проблема, которая может не позволить команде высоко подняться в этом сезоне.

Если впереди у «Спартака» всe хорошо, в середине тоже более-менее неплохо, то сзади, конечно, беда.

«Зениту», наверное, есть смысл аккуратничать. Ему главное – не проиграть.

А «Спартаку» надо рисковать, потому что если «Спартак» не выиграет, то отрыв может увеличиться до шести очков, уже можно прощаться с чемпионскими амбициями, о которых так громко после перерыва кричали все вокруг», – сказал Червиченко.