«Спартак» раскрыл шоу-программу перед матчем с «Зенитом»

В «Спартаке» анонсировали, как будут развлекать болельщиков в преддверии игры 21-го тура чемпионата России против «Зенита».

Прийти на стадион можно за три часа до стартового свистка. Клуб пообещал:

провести розыгрыш призов среди первых 3000 человек, пришедших на «Лукойл Арену»;

показать игру хоккейного «Спартака» против «Северстали»;

автограф-сессии с участием Егора Титова, Дмитрия Парфенова, Александра Ширко, Дмитрия Аленичева, Александра Филимонова, Валерия Шмарова и Дмитрия Хлестова;

концерт Дианы Арбениной;

самое масштабное предматчевое шоу;

масштабный перформанс.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в Москве. Матч 21-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.