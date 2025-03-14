«Спартак» раскрыл шоу-программу перед матчем с «Зенитом»

В «Спартаке» анонсировали, как будут развлекать болельщиков в преддверии игры 21-го тура чемпионата России против «Зенита».
Прийти на стадион можно за три часа до стартового свистка. Клуб пообещал:
- провести розыгрыш призов среди первых 3000 человек, пришедших на «Лукойл Арену»;
- показать игру хоккейного «Спартака» против «Северстали»;
- автограф-сессии с участием Егора Титова, Дмитрия Парфенова, Александра Ширко, Дмитрия Аленичева, Александра Филимонова, Валерия Шмарова и Дмитрия Хлестова;
- концерт Дианы Арбениной;
- самое масштабное предматчевое шоу;
- масштабный перформанс.
«Спартак» и «Зенит» встретятся в Москве. Матч 21-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
Источник: сайт «Спартака»