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Жирков объяснил скандальные слова Кокорина про РПЛ

Сегодня, 20:08
1

Юрий Жирков прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

– Это мнение Кокорина. Мне какие-то матчи в российском футболе нравятся, какие-то нет.

– Почему Кокорин так категорично высказался в адрес российского футбола?

– Может, потому что он на Кипре играет.

– Кокорин не реализовал себя в чемпионате России?

– Мы все не реализовались в РПЛ и я в том числе. Например, мне можно было побольше поиграть в Англии, думать о здоровье, каких-то травм можно было избежать.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Жирков Юрий Кокорин Александр
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Комментарии (1)
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Mirak92
1741973516
Ой Эстонец
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