Жирков объяснил скандальные слова Кокорина про РПЛ

Юрий Жирков прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

– Это мнение Кокорина. Мне какие-то матчи в российском футболе нравятся, какие-то нет.

– Почему Кокорин так категорично высказался в адрес российского футбола?

– Может, потому что он на Кипре играет.

– Кокорин не реализовал себя в чемпионате России?

– Мы все не реализовались в РПЛ и я в том числе. Например, мне можно было побольше поиграть в Англии, думать о здоровье, каких-то травм можно было избежать.