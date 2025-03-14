Аршавин: «Карпина кто-то попросил вернуть Дзюбу в сборную»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в команду.

«Я думаю, что Карпина кто-то попросил вызвать Дзюбу в сборную России. Не думаю, что «надавали», но попросили, может быть, преподнесли, что это красивая история. Это нормально выглядит, несмотря на то, что у Карпина и Дзюбы на протяжении лет 15 были напряженные отношения.

Хорошо, если их противостояние закончится так красиво, Дзюба выйдет на поле, забьет свой гол и побьет рекорд Александра Кержакова», – сказал Аршавин.