«У них какая-то своя любовь»: Юран – о примирении Дзюбы и Карпина

Бывший форвард сборной России Сергей Юран оценил возвращение Артема Дзюбы в команду.

«У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь: то вызывает, то не вызывает. Если Артема вызвали в сборную, значит, он это заслужил.

Побьет ли Дзюба рекорд Кержакова в сборной? Не знаю, его же не вызывали, а сейчас вызвали, но не понятно, что будет дальше. Наверное, ради рекорда Карпин и вызвал Дзюбу», – сказал Юран.