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  • «У них какая-то своя любовь»: Юран – о примирении Дзюбы и Карпина

«У них какая-то своя любовь»: Юран – о примирении Дзюбы и Карпина

Сегодня, 08:43
2

Бывший форвард сборной России Сергей Юран оценил возвращение Артема Дзюбы в команду.

«У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь: то вызывает, то не вызывает. Если Артема вызвали в сборную, значит, он это заслужил.

Побьет ли Дзюба рекорд Кержакова в сборной? Не знаю, его же не вызывали, а сейчас вызвали, но не понятно, что будет дальше. Наверное, ради рекорда Карпин и вызвал Дзюбу», – сказал Юран.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Юран Сергей Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1741935204
Юран завистливый поганец
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Таврида
1741935464
А какие мотивы Карпина вызывать в сборную кинувшего его Дзюбу, особенно учитывая повышенное ЧСВ Валерия Георгиевича? Никаких турнирных задач сборная не решеает и еще, минимум, пару лет решать не будет, нужно нарабатывать игроков на будущее, а Дзюба отработанный материал. Тема шото кинул Валере на карту?
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