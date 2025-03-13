Черчесов прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил возвращение Артема Дзюбы в команду.

«Это приятная новость, что у Артема есть возможность вновь сыграть за сборную России. Сейчас он показывает соответствующий уровень футбола, поэтому не удивлен, что он в сборной. Можно ли это назвать заделом на будущее? Я думаю, что мы должны жить сегодняшним днем.

Сейчас Дзюба – уровень сборной России, он отлично играет в «Акроне» на ведущей роли, приносит большую пользу. Так что сейчас он принесет национальной команде пользу как на поле, так и за его пределами. Так что со стороны Валерия Карпина и со стороны РФС это правильное решение.

Если он побьет бомбардирский рекорд Александра Кержакова, я только обрадуюсь. Мы с ним на связи и даже перед переходом в «Акрон» он со мной советовался. Я его поддержал. И вот недавно он установил личный рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Я желаю ему только удачи», – сказал Черчесов.