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Черчесов прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России

Сегодня, 19:10
1

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил возвращение Артема Дзюбы в команду.

«Это приятная новость, что у Артема есть возможность вновь сыграть за сборную России. Сейчас он показывает соответствующий уровень футбола, поэтому не удивлен, что он в сборной. Можно ли это назвать заделом на будущее? Я думаю, что мы должны жить сегодняшним днем.

Сейчас Дзюба – уровень сборной России, он отлично играет в «Акроне» на ведущей роли, приносит большую пользу. Так что сейчас он принесет национальной команде пользу как на поле, так и за его пределами. Так что со стороны Валерия Карпина и со стороны РФС это правильное решение.

Если он побьет бомбардирский рекорд Александра Кержакова, я только обрадуюсь. Мы с ним на связи и даже перед переходом в «Акрон» он со мной советовался. Я его поддержал. И вот недавно он установил личный рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Я желаю ему только удачи», – сказал Черчесов.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
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Комментарии (1)
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Кузьмич на трибуне
1741884084
Не вижу повода для обсуждения. Не вижу темы. Это товарищеская игра. Могут приглашать на эту игру хоть из медиа-лиги. Если Капин и Дзюба нашли общий язык,если есть взаимопонимание, то почему Карпин не может пригласить Дзюбу?
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