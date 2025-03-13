Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Факел» наказали за расистскую атаку на Вендела

Сегодня, 15:39
10

КДК РФС вынес решение по расистскому инциденту в игре 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

Воронежский клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Таким образом, «Факел» сыграет без зрителей с «Ахматом» 6 апреля в 23-м туре.

Сообщается, что КДК исследовали предоставленные записи инцидента поминутно. Расистские уханья со стороны болельщиков «Факела» были в отношении трех игроков «Зенита» – Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Они раздавались в том числе и после удаления Вендела. Расисткое скандирование на стадионе «Факел» было массовым.

Видео, предоставленное воронежским клубом, было без звука и неинформативным. Записи, на основании которых дисквалифицировали «Факел», – от «Зенита» и от «Матч ТВ».

При этом судьи сообщили, что уханья не слышали. Резервный арбитр тоже не слышал, поэтому протокол «Нет расизму» не применен.

  • Вендел получил красную карточку на 74-й минуте матча за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.
  • Бразилец дисквалифицирован и пропустит матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком»

Еще по теме:
В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»
Зять Смородской наказан после матча с «Зенитом»
КДК вынес решение по защитнику «Факела» Божину
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ziborock
1741870327
Странно что уханья на матче никто не слышал и они имеются только на "записях от Зенита"! Семака за клевету на игроков Факела наказывать будут?!
Ответить
timon2401
1741870381
эх жаль что Дуглас Сантос и Луис Энрике не показали что у них тоже средний палец на руке присутствует))
Ответить
DMитрий
1741870465
Маловато будет! А эпитет "Позор Российского футбола" почему не выписали?
Ответить
Semenycch
1741870542
"При этом судьи сообщили, что уханья не слышали. Резервный арбитр тоже не слышал." Может быть глухих нужно отстранить от работы на футбольных матчах?
Ответить
andr2112
1741870708
Судьи они, кроме того что слепые, так еще и глухие!!!!!)))))
Ответить
alp
1741870943
Видео, предоставленное воронежским клубом было без звука То есть фекал предоставил видео без звука, чтобы расслышать, было ли там уханье?? однааако..
Ответить
рылы
1741871792
всё, как и предполагал ранее. и венделу 1+1, и факелу матч без зрителей. и про ахмат я вчера тоже писал. и это хреново, что мы им таким образом помогли. всё же надеюсь на их вылет.
Ответить
Борис34684
1741872310
Получается КДК пошли на поводу у газовских нытиков, судьи не слышали а Сирожа весь изнылся. Думаю для РФС будет лучше если вообще со всех стадионов убрать зрителей ни забот ни броблем. А сами команды давно уже забили на болельщиков.
Ответить
Главные новости
В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»
16:26
Реакция Мостового на вызов Дзюбы в сборную
16:17
Зять Смородской наказан после матча с «Зенитом»
16:17
Карпин объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в составе сборной
16:06
2
Карпин прокомментировал решение вернуть Дзюбу в сборную
16:04
1
«Факел» наказали за расистскую атаку на Вендела
15:39
10
Реакция Дзюбы на возвращение в сборную России
15:36
3
Итоговый состав сборной России на игры с Гренадой и Замбией
15:30
5
Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года
15:28
1
Официально: Вендел пропустит матч со «Спартаком»
15:16
11
Все новости
Все новости
КДК вынес решение по защитнику «Факела» Божину
15:59
«Факел» наказали за расистскую атаку на Вендела
15:39
10
Реакция Дзюбы на возвращение в сборную России
15:36
2
Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года
15:28
1
Официально: Вендел пропустит матч со «Спартаком»
15:16
10
Бубнов предложил свой вариант решения ситуации с Венделом
15:12
1
ЭСК заявила об ошибочности удаления Якимова с «Зенитом»
14:11
11
Канчельскис – о Дзюбе: «Акрон» выиграл в лотерею»
14:01
ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с удалением Вендела
13:50
29
Кержаков сказал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»
13:23
2
Карпин, Каррера и Смертин проведут «ментальный коучинг» для топ-менеджеров крупных компаний
12:45
1
Дзюба высказался об отсутствии поздравлений со стороны «Спартака» и «Локомотива»
12:31
8
Кержаков назвал трех лучших форвардов в РПЛ
12:25
7
Объявлены комментаторы матча «Спартак» – «Зенит»
12:09
3
Личка раскритиковал игрока «Динамо» после поражения от ЦСКА
11:33
4
Захарян сегодня прилетит на матч с «МЮ»
11:16
2
Проданы все билеты на матч «Спартак» – «Зенит»
10:57
15
Стали известны сроки задолженности «Химок» перед игроками
10:25
4
Селюк: «Надо отменять Fan ID»
10:07
8
Первак: «Спартаку» надо было защитников покупать»
09:35
5
Кержаков рассказал, как относится к рекорду Дзюбы
09:16
5
Божин заочно примет участие в заседании КДК по игре «Факел» – «Зенит»
08:54
1
Вратарь «Акрона» пропустит матч с ЦСКА
08:29
Экс-легионер «Зенита» назвал Дзюбу великим игроком
08:14
Пьянич получил 2-3 травмы в дерби ЦСКА – «Динамо»
00:25
Дзюба – о бомбардирском рекорде в сборной России: «Не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару»
Вчера, 23:39
3
Семак рассказал о состоянии Вендела после удаления в Воронеже
Вчера, 21:49
20
В «Факеле» объяснили отсутствие звука на видео с камер стадиона
Вчера, 20:43
13
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 