«Факел» наказали за расистскую атаку на Вендела

КДК РФС вынес решение по расистскому инциденту в игре 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

Воронежский клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Таким образом, «Факел» сыграет без зрителей с «Ахматом» 6 апреля в 23-м туре.

Сообщается, что КДК исследовали предоставленные записи инцидента поминутно. Расистские уханья со стороны болельщиков «Факела» были в отношении трех игроков «Зенита» – Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Они раздавались в том числе и после удаления Вендела. Расисткое скандирование на стадионе «Факел» было массовым.

Видео, предоставленное воронежским клубом, было без звука и неинформативным. Записи, на основании которых дисквалифицировали «Факел», – от «Зенита» и от «Матч ТВ».

При этом судьи сообщили, что уханья не слышали. Резервный арбитр тоже не слышал, поэтому протокол «Нет расизму» не применен.