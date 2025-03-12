«Можно завершать карьеру»: Рахимов – о рекорде Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал рекорд Артема Дзюбы.
«Артема поздравляю. Он лично долго к этому шел. Можно завершать карьеру (улыбается).
Сильнейший ли он форвард в истории России? Ну, если он столько забил… Говорить, что сильнейший, неправильно. Но один из таких – это точно. Забить такое количество мячей дорогого стоит», – сказал Рахимов.
- Дзюба забивает с 2007 года.
- В воскресенье 36-летний нападающий отличился 234-м голом в карьере.
- Он опередил Александра Кержакова.
Источник: «Матч ТВ»