«Можно завершать карьеру»: Рахимов – о рекорде Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал рекорд Артема Дзюбы.

«Артема поздравляю. Он лично долго к этому шел. Можно завершать карьеру (улыбается).

Сильнейший ли он форвард в истории России? Ну, если он столько забил… Говорить, что сильнейший, неправильно. Но один из таких – это точно. Забить такое количество мячей дорогого стоит», – сказал Рахимов.