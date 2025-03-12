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«Можно завершать карьеру»: Рахимов – о рекорде Дзюбы

Сегодня, 09:26

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал рекорд Артема Дзюбы.

«Артема поздравляю. Он лично долго к этому шел. Можно завершать карьеру (улыбается).

Сильнейший ли он форвард в истории России? Ну, если он столько забил… Говорить, что сильнейший, неправильно. Но один из таких – это точно. Забить такое количество мячей дорогого стоит», – сказал Рахимов.

  • Дзюба забивает с 2007 года.
  • В воскресенье 36-летний нападающий отличился 234-м голом в карьере.
  • Он опередил Александра Кержакова.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Рубин Дзюба Артем Рахимов Рашид
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