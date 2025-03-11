Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед кубковой игрой с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами.

– Завтра «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Кубке России. Учитывая сложность логистики выезда и предстоящий очень важный матч со «Спартаком», насколько велика возможность существенной ротации и не планируете ли вы оставить часть ребят из основного состава в Петербурге?

– Посмотрим. К сожалению, у некоторых игроков есть микроповреждения, которые не позволят им принять участие в этом матче. Есть и другие аспекты, которые мы должны учитывать.

Насколько большой будет ротация, мы уже после нашей тренировки определимся окончательно, поймем, кто полетит и в каком составе мы будем играть.

– Опять же интересно ваше ощущение, учитывая, что есть второй ответный матч, есть понижение в Путь регионов. Как это влияет на мотивацию, не снижается ли она с точки зрения того, чтобы отдать все силы на поле?

– Я думаю, не снижается. Конечно, в каждой игре те, кто выходит, стараются побеждать.

Сейчас такой формат – розыгрыш со своими плюсами и минусами, и мы едем для того, чтобы победить.

Так же, как и игроки «Ростова», независимо от формата, в каждой игре пытаются побеждать. Любой футболист будет действовать именно так.

– Очень напряженный график у «Зенита» на этом отрезке сезона. Как строится тренировочный процесс, насколько его можно назвать полноценным между выездными матчами?

– Конечно, его сложно назвать полноценным, учитывая логистику. Мы подстраиваемся под тот график, который у нас есть. Восстанавливаемся, готовимся.

Я думаю, что сейчас у нас совсем немного времени на какие-то серьезные изменения, поэтому для нас важно поддерживать форму тех, кто играет меньше, и восстанавливать тех игроков, которые играют больше.