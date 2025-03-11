Семак ответил, как изменилась игра «Ростова» без Карпина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии кубкового матча с «Ростовом» высказался о выступлениях соперника после ухода Валерия Карпина.
– На ваш взгляд, сильно ли изменилась игра ростовчан после ухода Валерия Карпина?
– Думаю, модель осталась прежней. Конечно, судя по тому, что мы видим и по тем полям, на которых сейчас приходится играть, возможно, чуть-чуть упрощается игра, становится еще больше борьбы.
В остальном рисунок у команды остался, она действует в привычной для себя манере и на сегодняшний день играет достаточно хорошо.
- Карпин ушел в отставку 25 февраля.
- Без него «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и победил «Оренбург» (2:1).
- Матч с «Зенитом» состоится в среду, 12 марта, в 18:15 мск.
Источник: сайт «Зенита»