Семак ответил, как изменилась игра «Ростова» без Карпина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии кубкового матча с «Ростовом» высказался о выступлениях соперника после ухода Валерия Карпина.

– На ваш взгляд, сильно ли изменилась игра ростовчан после ухода Валерия Карпина?

– Думаю, модель осталась прежней. Конечно, судя по тому, что мы видим и по тем полям, на которых сейчас приходится играть, возможно, чуть-чуть упрощается игра, становится еще больше борьбы.

В остальном рисунок у команды остался, она действует в привычной для себя манере и на сегодняшний день играет достаточно хорошо.