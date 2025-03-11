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Семак ответил, как изменилась игра «Ростова» без Карпина

Сегодня, 16:00
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии кубкового матча с «Ростовом» высказался о выступлениях соперника после ухода Валерия Карпина.

– На ваш взгляд, сильно ли изменилась игра ростовчан после ухода Валерия Карпина?

– Думаю, модель осталась прежней. Конечно, судя по тому, что мы видим и по тем полям, на которых сейчас приходится играть, возможно, чуть-чуть упрощается игра, становится еще больше борьбы.

В остальном рисунок у команды остался, она действует в привычной для себя манере и на сегодняшний день играет достаточно хорошо.

  • Карпин ушел в отставку 25 февраля.
  • Без него «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и победил «Оренбург» (2:1).
  • Матч с «Зенитом» состоится в среду, 12 марта, в 18:15 мск.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий Семак Сергей
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Комментарии (2)
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WILDLING_HRUNDEL
1741698259
На багаже) состав у Ростова хороший вот и играют хорошо
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DOCTOR PENALTY
1741699360
Валера оставил хорошее наследство. """
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