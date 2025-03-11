Назван вещатель мартовских матчей сборной России

Стало известно, на каком канале покажут ближайшие товарищеские встречи сборной России.

19 и 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Гренадой и Замбией соответственно.

«Сборная России по футболу снова в эфире «Матч ТВ». Покажем оба товарищеских матча нашей национальной команды в марте. Обе трансляции начнутся в 19:30 по московскому времени.

Как обычно, организуем студии на стадионе и обсудим все события игр с главными действующими лицами. Болеем за наших ребят в эфире «Матч ТВ»!» – написал генеральный продюсер федерального телеканала Александр Тащин.