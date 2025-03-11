Глава «Динамо» ответил Кокорину, назвавшему РПЛ «говном»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

– Одной из самых резонансных тем зимней паузы стало высказывание экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина про то, что РПЛ – говно. Как к этому отнеслись и разделяете ли оценку?

– Безусловно, не разделяю. Эта оценка – просто частное мнение, отражающее не качество РПЛ, а скорее глубину и масштаб личности оратора.