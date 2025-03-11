Семак обсудил с тренером «Факела» расистский инцидент с Венделом в Воронеже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности диалога с коллегой из «Факела» Дмитрием Пятибратовым.

В субботу команды играли в Воронеже в 20-м туре РПЛ. Петербуржцы победили 2:0.

Во 2-м тайме Вендела удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.

Семак заявил, что игроки «Зенита» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».

По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.

– Вчера появилась новость о том, что у вас состоялся разговор с главным тренером «Факела» Дмитрием Пятибратовым. Если можно, расскажите, пожалуйста, о подробностях. О чем шла речь, наверное, понятно. Ну, вот если можно, о подробностях.

– Что касается ситуации, то сразу после игры мне позвонил Саша Беленов позвонил, и я объяснил ему нашу позицию. Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым.

Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина, которое было на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма. Мы абсолютно хорошо пообщались.

Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд.

У нас всегда было хорошее отношение к игрокам и команде «Факел». Пожелаем им удачи в их борьбе, так же, как и они пожелали удачи нам в нашей борьбе.

Что касается ситуации по болельщикам, то здесь все, мне кажется, очень очевидно. Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает.

– История по болельщикам не закончена. То есть в идеале она будет закончена, когда будут выявлены конкретные люди, и будет понятно, что произошло на трибунах окончательно?

– Конечно, я думаю, что прецеденты уже были в поведении болельщиков. Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вел и сделать определенные выводы.

И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола.