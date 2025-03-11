Радимов оценил уровень сборной Гренады

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что национальная команда покажет хороший футбол в матче против Гренады.

«Это примерно уровень Брунея, плюс‑минус. Может быть, чуть посильнее. Естественно, мы выиграем. Естественно, мы покажем хороший футбол. Увидим голы. Болельщики порадуются», – сказал Радимов.