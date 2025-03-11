Радимов оценил уровень сборной Гренады

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что национальная команда покажет хороший футбол в матче против Гренады.
«Это примерно уровень Брунея, плюс‑минус. Может быть, чуть посильнее. Естественно, мы выиграем. Естественно, мы покажем хороший футбол. Увидим голы. Болельщики порадуются», – сказал Радимов.
- Игра пройдет в Москве 19 марта.
- Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада – 174-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- 15 ноября Россия обыграл Бруней в товарищеском матче со счетом 11:0.
Источник: «Матч ТВ»