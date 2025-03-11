Вендел высказался об инциденте в Воронеже

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о ситуации с его удалением на 74-й минуте гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Он показал неприличный жест в сторону трибун в ответ на расистские оскорбления.

«Этот непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.

Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», – сказал Вендел.