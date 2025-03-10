Гасилин: «В матче с «Рубином» «Спартаку» не хватило Дзюбы»

Бывший зенитовец Алексей Гасилин поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» (2:1).
«Спартак» предложил высокие скорости. Чего не хватило команде? Своего воспитанника, который поставил рекорд в Самаре. Я говорю про Артема Дзюбу. Не хватило высокого форварда, чтобы додавить», – сказал Гасилин.
- Дзюба с 234 голами стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
- За «Спартак» Артем провел 166 матчей, забил 38 голов.
- Летом Дзюба станет свободным агентом.
Источник: «Матч ТВ»