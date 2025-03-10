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Гасилин: «В матче с «Рубином» «Спартаку» не хватило Дзюбы»

Сегодня, 16:12
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Бывший зенитовец Алексей Гасилин поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ «Рубин»«Спартак» (2:1).

«Спартак» предложил высокие скорости. Чего не хватило команде? Своего воспитанника, который поставил рекорд в Самаре. Я говорю про Артема Дзюбу. Не хватило высокого форварда, чтобы додавить», – сказал Гасилин.

  • Дзюба с 234 голами стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
  • За «Спартак» Артем провел 166 матчей, забил 38 голов.
  • Летом Дзюба станет свободным агентом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Амкал Акрон Дзюба Артем Гасилин Алексей
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Кривая да нелёгкая
1741618891
У спама другой курс)
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