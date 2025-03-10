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Орлов оценил дубль Даку в ворота «Спартака»

Сегодня, 13:11
4

Комментатор Геннадий Орлов считает заслуженной победу «Рубина» в домашнем матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Спартак» оступился в Казани (1:2). Ну что значит: красно-белые наиграли на ничью? Постойте, футбол не прощает таких ошибок в обороне. Команда Деяна Станковича великолепно действует в атаке! Великолепно! Такие комбинации, такое давление. Но вот защита...

Как же гости не сдержали Даку, пропустили от него два мяча? Албанец – конечно, большой мастер.

Я вот на него смотрю и не понимаю, почему он не играет в топовом российском клубе? Почему его не подписал «Спартак», а сделал ставку на Ливая Гарсию? Пока у меня ответа нет. Разве новичка красно-белых можно сравнить с нападающим «Рубина»? У Даку же сумасшедшая реализация! Она и решила исход встречи.

Это игрок уровня Кордобы. Точно не слабее. Он однозначно сильнее и Кассьерры, и Лусиано. Злой, все время нацеленный на ворота. Любо-дорого смотреть.

Так что я бы все же назвал победу казанцев закономерной. Ведь в первом тайме хозяева могли и больше забить. Вспомните момент в самом начале игры, когда Йочич выскочил один на один с Максименко. Вратарь выручил гостей, но и рубиновец мог, конечно, сыграть похитрее», – сказал Орлов.

  • Даку отличился на 7-й и 28-й минутах. У красно-белых единственный мяч на счету Эсекьеля Барко на 42-й минуте с пенальти.
  • Албанский нападающий «Рубина» в этом сезоне провел 21 матч, забил 11 голов, отдал 6 передач.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Даку Мирлинд Орлов Геннадий
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1741602086
Сильней Лусиано? Орлову, больше не наливать.
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anatolich72
1741602819
Почему зенит соболева подписал а не Даку?
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FFR
1741608631
Пожалуй, я соглашусь с Орловым. Даку уже играет в России, то есть адаптацию уже прошёл, обошелся бы Спартаку дешевле и эффективнее.
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