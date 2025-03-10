Орлов оценил дубль Даку в ворота «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов считает заслуженной победу «Рубина» в домашнем матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Спартак» оступился в Казани (1:2). Ну что значит: красно-белые наиграли на ничью? Постойте, футбол не прощает таких ошибок в обороне. Команда Деяна Станковича великолепно действует в атаке! Великолепно! Такие комбинации, такое давление. Но вот защита...

Как же гости не сдержали Даку, пропустили от него два мяча? Албанец – конечно, большой мастер.

Я вот на него смотрю и не понимаю, почему он не играет в топовом российском клубе? Почему его не подписал «Спартак», а сделал ставку на Ливая Гарсию? Пока у меня ответа нет. Разве новичка красно-белых можно сравнить с нападающим «Рубина»? У Даку же сумасшедшая реализация! Она и решила исход встречи.

Это игрок уровня Кордобы. Точно не слабее. Он однозначно сильнее и Кассьерры, и Лусиано. Злой, все время нацеленный на ворота. Любо-дорого смотреть.

Так что я бы все же назвал победу казанцев закономерной. Ведь в первом тайме хозяева могли и больше забить. Вспомните момент в самом начале игры, когда Йочич выскочил один на один с Максименко. Вратарь выручил гостей, но и рубиновец мог, конечно, сыграть похитрее», – сказал Орлов.