Губерниев не включил Дзюбу в список великих игроков

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сравнения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Рекорд назревал. Дзюба шел к тому, чтобы превзойти достижение Кержакова, поэтому Артема можно только поздравить – результат выдающийся. Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за рекордом Гретцки, ничего не понимают ни в спорте, ни в жизни.

Дзюба – выдающийся футболист России. Великие игроки – это Лев Яшин, Диего Марадона, Лионель Месси, Франц Беккенбауэр. При всем моем глубочайшем уважении, Дзюба в этот список не входит. Я ему симпатизирую и рад, что он побил рекорд Кержакова. Думаю, что сам Александр этому тоже рад, – сказал Губерниев.