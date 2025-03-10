Губерниев не включил Дзюбу в список великих игроков

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сравнения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Рекорд назревал. Дзюба шел к тому, чтобы превзойти достижение Кержакова, поэтому Артема можно только поздравить – результат выдающийся. Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за рекордом Гретцки, ничего не понимают ни в спорте, ни в жизни.
Дзюба – выдающийся футболист России. Великие игроки – это Лев Яшин, Диего Марадона, Лионель Месси, Франц Беккенбауэр. При всем моем глубочайшем уважении, Дзюба в этот список не входит. Я ему симпатизирую и рад, что он побил рекорд Кержакова. Думаю, что сам Александр этому тоже рад, – сказал Губерниев.
- В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- Овечкин забил 886 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. У абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Источник: «Матч ТВ»