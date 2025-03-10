Рожков не согласился с пенальти в ворота «Рубина» в игре со «Спартаком»

Защитник «Рубина» Илья Рожков после матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) заявил, что не согласен с пенальти, который был назначен в ворота его команды.

«Без комментариев. По моему мнению, не было [пенальти]. Посмотрите, сначала Пруцев хватает меня. Борьба? Везде борьба была. Спросите у судей, им виднее», – сказал Рожков.