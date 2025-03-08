Заявление «Факела» по удалению Вендела и поведению фанатов

«Факел» после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) заявил, что на данный момент у клуба нет материалов, подтверждающих расистские оскорбления в адрес игроков петербуржцев со стороны болельщиков воронежцев.

«В связи с последними событиями футбольный клуб «Факел» официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнeм, что этому не место в цивилизованном обществе.

На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК «Зенит».

Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить всe необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся», – говорится в заявлении.