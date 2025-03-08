Заявление «Факела» по удалению Вендела и поведению фанатов

«Факел» после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) заявил, что на данный момент у клуба нет материалов, подтверждающих расистские оскорбления в адрес игроков петербуржцев со стороны болельщиков воронежцев.
«В связи с последними событиями футбольный клуб «Факел» официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнeм, что этому не место в цивилизованном обществе.
На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК «Зенит».
Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить всe необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся», – говорится в заявлении.
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.