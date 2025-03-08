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Заявление РПЛ по удалению Вендела в Воронеже

Вчера, 19:08
18

РПЛ выпустила заявление по расистскому скандалу в матче 20-го тура «Факел»«Зенит» (0:2).

«По итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела.

Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», – говорится в сообщении.

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
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Комментарии (18)
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ivany4
1741450501
Похоже Вендел не виновен.))) Как всегда во всем виноват стадион и болельщики.
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Цугундeр
1741450682
Кусок позора будет отправлен в ФНЛ.)Ибо нех.) Вендел заранее награждён медалью. Искусственный газон в Воронеже подлежит асфальтировке, с ограничениями игровых линий бордюрами. «- Так будет со всеми, кто покусится...» (с) И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев».
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Спартачище
1741450825
Болотные миньенеджеры обоссались Начали отмазывать уголька
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neim
1741451361
, Создают своего Винни в РПЛ.
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Ловкий Бубен
1741451539
Карточку отменять не надо, а штраф на клуб миллионов 30 нужно наложить
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1741451599
Интересно, что расскажут по Матч ТВ?
Ответить
oyabun
1741451771
Ну что можно взять с болельщиков? Подобных фактов полно на любых матчах. Но это не повод вестись на провокацию и позволять себе неприличные жесты на обозрение публики. Если откажут, то можно будет любому футболисты теперь показывать что угодно, если не понравится какой то выкрик с трибун? Будем наблюдать за развитием ситуации.
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andrei-sarap-yandex
1741452109
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АЛЕКС 58
1741453762
Зенит позор российского футбола
Ответить
Кузьмич на трибуне
1741456308
Я не защищаю Вендела,я не не защищаю болельщиков Факела. Но !!! Жест Вендела я увидел в прямом эфире матча, а вот дискриминации игрока со стороны болельщиков я не заметил и не услышал. Что там хоть произошло? Что сказали Венделу?
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