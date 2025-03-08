Заявление РПЛ по удалению Вендела в Воронеже

РПЛ выпустила заявление по расистскому скандалу в матче 20-го тура «Факел» – «Зенит» (0:2).

«По итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела.

Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», – говорится в сообщении.