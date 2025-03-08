В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором

В матче 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) произошла редкая ситуация с просмотром видеоповтора.

На 74-й минуте полузащитник петербуржцев Вендел получил красную карточку за то, что демонстрировал средний палец болельщикам соперника.

В отрезок времени между моментом, когда бразилец показал этот жест, и просмотром VAR игру останавливали два раза: сначала петербуржская команда получила право на вбрасывание аута, а затем судьи зафиксировали фол на Андрее Мостовом.

В правилах описана ситуация, при которой судьи могут прибегнуть к просмотру видеоповтора после возобновления игры: «Если игра была остановлена и возобновлена, судья может прибегнуть к видеопросмотру, только чтобы применить соответствующие дисциплинарные санкции при ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или при возможном нарушении, которое наказывается удалением в связи с агрессивным поведением, плевком, укусом или использованием крайне оскорбительного, обидного и / или нецензурного действия (-ий)».