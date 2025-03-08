Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором

В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором

Сегодня, 17:14
9

В матче 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) произошла редкая ситуация с просмотром видеоповтора.

На 74-й минуте полузащитник петербуржцев Вендел получил красную карточку за то, что демонстрировал средний палец болельщикам соперника.

В отрезок времени между моментом, когда бразилец показал этот жест, и просмотром VAR игру останавливали два раза: сначала петербуржская команда получила право на вбрасывание аута, а затем судьи зафиксировали фол на Андрее Мостовом.

В правилах описана ситуация, при которой судьи могут прибегнуть к просмотру видеоповтора после возобновления игры: «Если игра была остановлена и возобновлена, судья может прибегнуть к видеопросмотру, только чтобы применить соответствующие дисциплинарные санкции при ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или при возможном нарушении, которое наказывается удалением в связи с агрессивным поведением, плевком, укусом или использованием крайне оскорбительного, обидного и / или нецензурного действия (-ий)».

  • Матч «Факел» – «Зенит» обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
  • На 38-й минуте с поля также был удален хавбек хозяев Вячеслав Якимов за лишение явной возможности забить гол.

Еще по теме:
Тренер «Факела» назвал ключевой момент матча с «Зенитом»
Спортивному директору «Факела» показали красную карточку после матча с «Зенитом»
Семак прокомментировал удаление игрока «Факела» 1
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартачище
1741443700
Щас бамжи включат админресурс Красную отменят а весь воронеж заставят на камеру извиняться перед болотным угольком
Ответить
Номэд
1741443899
Там, видимо, fakeid на трибуне сидел, и вендел поприветствовал его. А его взяли и удалили.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1741445111
ФАКЕЛ надо убрать с РПЛ вместе с зрителями....фанаты ФАКЕЛа уроды.....фаны должны подавать пример что все люди равны с цвета кожи..зрители приходят смотреть футбол с детьми а тут эти УРОДЫ скандируют....
Ответить
subbotaspartak
1741445358
Воронежцы по португальски могли кричать? А то как их питерцы могли понять...
Ответить
timon2401
1741448094
ни хрена не понятно, но красную наверное отменят)))
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Спортивному директору «Факела» показали красную карточку после матча с «Зенитом»
18:39
Семак прокомментировал удаление игрока «Факела»
18:20
1
Семак заявил о расистских оскорблениях в адрес игроков «Зенита»
17:47
20
Медведев ответил на вопрос об удалении Вендела
17:36
9
АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ноттингем Форест» (0:1)
17:25
В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором
17:14
9
Соболев довел серию «0+0» в «Зените» до 13 матчей
16:46
12
РПЛ. «Зенит» обыграл «Факел» в Воронеже (2:0) в матче с двумя красными
16:28
70
Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»
16:16
14
Все новости
Все новости
Тренер «Факела» назвал ключевой момент матча с «Зенитом»
18:45
Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Рубином»
18:27
4
Экс-судья Николаев высказался об удалении Якимова в игре «Факел» – «Зенит»
18:00
4
В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором
17:14
9
Гонду прокомментировал победу над «Факелом»
17:05
1
Бышовец оценил шансы ЦСКА на топ-3 в этом сезоне
16:51
Соболев довел серию «0+0» в «Зените» до 13 матчей
16:46
11
РПЛ. «Зенит» обыграл «Факел» в Воронеже (2:0) в матче с двумя красными
16:28
70
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от «Ростова»
16:23
Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»
16:16
14
Панов рассказал, как грабил людей в подростковом возрасте
16:07
3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Химки»: 8 марта
15:58
Тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Оренбургом»
15:51
1
Фото«Зенит» арендовал защитника «Пари НН» для второй команды
15:27
Колосков заявил о колоссальной разнице между Романцевым и Семаком
15:13
37
Мелкадзе: «В «Спартаке» мне по сути не дали шанса себя проявить»
15:00
8
Кордоба высказался об окончании безголевой серии
14:49
Газзаев высказался о работе Семака в «Зените»
14:25
4
33-миллионный новичок «Зенита» дебютирует в РПЛ в матче с «Факелом»
14:14
14
РПЛ. «Оренбург» уступил «Ростову» (1:2)
13:59
14
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
13:58
«Спартак» заинтересовался защитником «Химок»
13:37
5
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 8 марта
13:29
10
Мелкадзе отказался признать Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ
13:25
7
Бывший спортивный директор ЦСКА оценил перспективы Кисляка заиграть в Европе
13:05
1
Рапопорт отреагировал на предложение Денисова платить детским тренерам 500 тысяч рублей в месяц
12:55
3
Смородская высказалась о результатах «Локомотива» весной
12:40
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 