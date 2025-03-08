Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом».
В трансляцию матча попало, как хавбек показал кому-то средний палец – возможно, в адрес трибун.
Судья матча Виталий Мешков изначально не увидел этого момента. Он показал красную карточку Венделу на 74-й минуте с подсказки VAR и после просмотра эпизода на видео.
- «Зенит» в данный момент ведет в счете 2:0. У «Факела» в первом тайме был удален полузащитник Вячеслав Якимов.
- Теперь Вендел не сыграет в матче 21-го тура РПЛ в гостях со «Спартаком» 16 марта.
Источник: «Бомбардир»