Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом».

В трансляцию матча попало, как хавбек показал кому-то средний палец – возможно, в адрес трибун.

Судья матча Виталий Мешков изначально не увидел этого момента. Он показал красную карточку Венделу на 74-й минуте с подсказки VAR и после просмотра эпизода на видео.