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  • Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»

Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»

Сегодня, 16:16
14

Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом».

В трансляцию матча попало, как хавбек показал кому-то средний палец – возможно, в адрес трибун.

Судья матча Виталий Мешков изначально не увидел этого момента. Он показал красную карточку Венделу на 74-й минуте с подсказки VAR и после просмотра эпизода на видео.

  • «Зенит» в данный момент ведет в счете 2:0. У «Факела» в первом тайме был удален полузащитник Вячеслав Якимов.
  • Теперь Вендел не сыграет в матче 21-го тура РПЛ в гостях со «Спартаком» 16 марта.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел
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Комментарии (14)
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FCSpartakM
1741440431
Чувак, которому пофиг уже на игру, получает капусту, может даже на куй послать Сельдереича. Ничего удивительного
Ответить
Боцман59rus
1741440494
_ купите ему билет,это неуважение прежде всего к Питерским болельщикам, которые ждали оптимальный состав на следующий тур
Ответить
Номэд
1741440565
Сейчас экстренно себерётся рфс, эск во главе с милляром. Отменят красную венделу, а Факелу 5 матчей при пустых трибунах. ЗПРФ х*ли!
Ответить
Kollljan
1741440660
Неожиданно выяснилось, что и без Вендела есть кому играть.
Ответить
Спартач80
1741440746
Сейчас Газпром подсуетится и отменят.
Ответить
Тинез Розоп
1741441279
fakeid на трибуне был. это он ему привет передавал...
Ответить
...короче
1741441654
...середний перст отсечен быть повинен чужеземцу!...
Ответить
Спартачище
1741441832
Уголька обратно на пальму матчей на 5 надо бы Но для болотного клупчика будет в худшем случае 2-3 матча простоя
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1741442312
Заговор против ФКГазпромФламенго
Ответить
BarStep
1741444618
И правильно сделал, этим быдлам можно было и настоящий показать.. Оправдываю
Ответить
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