Стали известны стартовые составы на матч 20 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Химки». Игра состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Круговой, Бистрович, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев, Шуманский.

Главный тренер: Марко Николич

«Химки»: Кокарев, Джикия, Берковский, Бакаев, Мехия, Фаринья, Филин, Вера, Корредера, Заболотный, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

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