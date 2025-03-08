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  • Колосков заявил о колоссальной разнице между Романцевым и Семаком

Колосков заявил о колоссальной разнице между Романцевым и Семаком

Сегодня, 15:13
37

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о сравнении бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева и Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

«Олег Иванович работал в совершенно других условиях, нежели Семак. Романцев работал со своими футболистами: советскими и российскими. Он их воспитывал. А Семаку покупают уже готовых игроков хорошего качества. В этом и есть колоссальная разница между ними.

Семака и Романцева никак нельзя сравнивать. Всe-таки одно дело, когда ты сам готовишь команду и футболистов, другое, когда тебе их покупают.

Они оба хорошие тренеры. Но никогда не забуду слова Анатолия Тарасова, с которым был хорошо знаком и работал: «Хороший тренер – это тот, кто добился высоких результатов или тот, кто воспитал много выдающихся футболистов».

Романцев добился и того, и того. Олег Иванович воспитал целую плеяду выдающихся футболистов, большая часть которых играла за рубежом», – сказал Колосков.

  • Сергей Семак стал главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под руководством 49-летнего специалиста петербуржцы шесть раз подряд становились чемпионами России, а также завоевали два Кубка и пять Суперкубков России.
  • Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год. Под его руководством красно-белые восемь раз выиграли чемпионат России, стали трeхкратными обладателями Кубка страны, а также по разу победили в чемпионате и Кубке СССР.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег Семак Сергей
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Комментарии (37)
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Номэд
1741436253
Сельдерей делает вид, что он тренер, бродя вдоль скамейки. И которого свои же игроки постоянно поносят и оскорбляют.
Ответить
7:1
1741436552
как хрюканы пылесосили лигу в 90х, забирая всех лучших игроков страны - ещё не скоро забудут. но даже в такой ситуации их драли, потому что романцев не тренер, поэтому пичкали игроков бромантаном и подкупали судей, чтобы добыть очередное липовое чемпионство. стыдно за тарасятник!
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Спартачище
1741437342
симак - беспомощный физрук, которому газпром накупил угольков за бюджетные миилионы А Олег Иванович в дикую разруху практически держал отечественный футбол на себе выводил Спартак в полуфиналы ЕК, бил интеры с реалами, рулил сборной
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волчарик
1741437551
Ну ****** воробышки,не надо сравнивать разные времена.Романцев получал лучших советских и мог их буесосить.Семак получает не самых лучших иностранцев и слово им не скажи-толерантность.А сам не воспитал что один что другой.
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С-Петр-google
1741439626
как можно сравнивать ссыкуна спермака с Легендой. Позорище болотное.
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raritet
1741442466
Сравнивать тут невозможно. Другие времена. Уже , практически нет тренеров , которые и готовят футболистов в команду и тренируют её. Сейчас , это скорее менеджер. Почему тогда , не сравнить Виллаша Боаша и Романцева???. Первый - это типичный европейский менеджер. Второй - типичный тренер советской школы. И что тут сравниввть?
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alefreddy
1741447218
физрук(Семак) он и в Африке физрук
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subbotaspartak
1741447426
Ну как же, как же, это ж уметь надо выбрать из многообразия книжку на полке и отправить в читальный зал...
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BRAZILES
1741447432
сравнили Романцева с семаком ----несмешите людей
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