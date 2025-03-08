Колосков заявил о колоссальной разнице между Романцевым и Семаком

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о сравнении бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева и Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

«Олег Иванович работал в совершенно других условиях, нежели Семак. Романцев работал со своими футболистами: советскими и российскими. Он их воспитывал. А Семаку покупают уже готовых игроков хорошего качества. В этом и есть колоссальная разница между ними.

Семака и Романцева никак нельзя сравнивать. Всe-таки одно дело, когда ты сам готовишь команду и футболистов, другое, когда тебе их покупают.

Они оба хорошие тренеры. Но никогда не забуду слова Анатолия Тарасова, с которым был хорошо знаком и работал: «Хороший тренер – это тот, кто добился высоких результатов или тот, кто воспитал много выдающихся футболистов».

Романцев добился и того, и того. Олег Иванович воспитал целую плеяду выдающихся футболистов, большая часть которых играла за рубежом», – сказал Колосков.