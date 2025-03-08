Стали известны стартовые составы на матч 20 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Зенит». Игра состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Божин, Сенхаджи, Альшин, Моцпан, Якимов, Ивлев, Ломовицкий, Ильин, Дзиов, Мертенс.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Вендел, Зделар, Мостовой, Мантуан, Энрике, Гонду, Глушенков, Нино.

Главный тренер: Сергей Семак

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