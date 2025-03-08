Радимов назвал двух футболистов, от которых зависит вся игра «Локомотива» в атаке

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что «Локомотив» стал зависим от двух молодых игроков атаки.

«Во второй части чемпионата России Батраков стал играть глубже, и опасность его атакующих действий снизилась. Соперники стали относиться к нему внимательнее, накрывают вдвоем или держат персонально.

Батракову стало гораздо сложнее играть, чем в начале сезона, а это влияет на всю игру «Локомотива». В матче с «Ахматом» Батраков забил гол, но провел далеко не выдающийся матч.

Гораздо заметнее был Пиняев. Вся игра «Локомотива» в атаке сейчас зависит от Батракова и Пиняева. Остальные им почти не помогают в созидании», – сказал Радимов.